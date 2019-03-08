رياضة | باكس يهزم بيسرز في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكس يهزم بيسرز في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعافى ميلووكي باكس من هزيمتين متتاليتين ليفوز 117-98 على ضيفه إنديانا بيسرز، ويضمن تفوقه عليه في المواجهات المباشرة في دوري السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وحقق باكس انتصاره الثالث في 4 مباريات على بيسرز، بعد أداء مسيطر منذ البداية.

ولم يتأخر باكس سوى مرتين طيلة المباراة، وبفارق نقطة واحدة في كل منهما، وفرض هيمنته تمامًا على المواجهة بعد التأخر الثاني، ووصل تفوقه إلى 23 نقطة في الربع الأخير.

وتصدر اليوناني يانيس أنتيتوكومبو، قائمة مسجلي باكس برصيد 29 نقطة، كما استحوذ على 12 كرة مرتدة.

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وأضاف زميله كريس ميدلتون 27 نقطة من بينها 4 رميات ثلاثية.

ويعتلي باكس، الذي ضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية، قمة القسم الشرقي برصيد 49 فوزا و16 خسارة.

وأحرز مايلز تيرنر 22 نقطة لبيسرز، واستحوذ على 17 كرة مرتدة، فيما سجل زميله بويان بوجدانوفيتش 17 نقطة.

ويحتل بيسرز المركز الثالث في الشرق برصيد 42 فوزا في 66 مباراة.

