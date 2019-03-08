رياضة | إسلام عيسى: إيهاب جلال أعاد الثقة للاعبي المصري.. وحزين لاستبعادي من المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام عيسى: إيهاب جلال أعاد الثقة للاعبي المصري.. وحزين لاستبعادي من المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إسلام عيسى، صانع ألعاب فريق المصرى، أن انتقاله إلى بورسعيد يعد نقطة تحول كبيرة في مسيرته، ومنحه الطموح للاحتراف الخارجي، مشيرًا إلى أنه يتمنى تحقيق بطولة مع الفريق الساحلي من أجل إسعاد الجماهير.

وأضاف عيسى، في تصريحات تليفزيونية، أن تولي إيهاب جلال، مسئولية القيادة الفنية، أعاد الثقة بالنفس إلى عناصر الفريق، بعدما فقدها النادي البورسعيدي بعد رحيل حسام حسن.

وكشف صانع ألعاب الفريق البورسعيدي، كواليس مباراة فريقه أمام بيراميدز، وحديث حسام حسن مع لاعبي المصرى قبل المباراة، في المواجهة الأولى التي جمعت اللاعبين مع مدربهم السابق.

وأوضح أن العميد شدد على لاعبيه عدم الاحتفال بالأهداف في شباك المصري، حفاظًا على مشاعر البورسعيدية.

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وتابع: "إيهاب جلال أكد على ضرورة نسيان وضع الفريق في جدول الدوري، وأن نخوض كل مباراة بمفردها، ولا ننظر إلى جدول ترتيب الدوري، إلا قبل نهاية الموسم بجولتين فقط، وهو ما انعكس علينا بالإيجاب، ورفع الضغط عن اللاعبين".

وأبدى عيسى حزنه الشديد لعدم الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق حلم حياته بالانضمام إلى الفراعنة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة خافيير أجيري، أعلن المدير الفني أسماء 25 لاعبًا لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل.

ويقام معسكر الفراعنة على ملعب برج العرب، استعدادا لرحلة خارجية يقود خلالها مباراتين الأولى أمام النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية 2019، والأخرى أمام نيجيريا في الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس المقبل.