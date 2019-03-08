رياضة | مانشستر يونايتد يهدد مصير "توخيل" مع باريس جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يهدد مصير "توخيل" مع باريس جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تقرير صحفي فرنسي، إن توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، تلقى عرضا قبل أسابيع قليلة، لتمديد تعاقده مع النادي من عام 2020 إلى 2022، مع زيادة كبيرة في راتبه.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" أن مسؤولي بي إس جي، قدموا هذا العرض للمدرب الألماني، بعد الفوز على مانشستر يونايتد ذهابا (2-0).

لكن الطرفين قررا تأجيل الخطوة الرسمية، لما بعد مباراة العودة، التي خسرها الفريق الفرنسي (3-1) ليودع دوري الأبطال.

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ولفتت الصحيفة إلى أن موقف الإدارة الباريسية، لم يتغير تجاه توخيل، رغم هذه الهزيمة، حيث تنتظر رده على العرض، خلال فترة التوقف الدولية.

ونقلت على لسان مصدر مقرب من المفاوضات بين الطرفين، حول إمكانية تدريب توخيل لريال مدريد، بدلًا من سانتياجو سولاري، قوله: "كل شيء وارد في كرة القدم، توخيل يمكنه تدريب ريال مدريد في أقرب وقت".

واستدرك: "لكن بنسبة 99%، فإنه سيوافق على تجديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، في ظل ارتياحه للعلاقة مع الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، رغم التوتر المكتوم بينه والمدير الرياضي، أنتيرو هنريكي".

وأشارت "لو باريزيان" إلى أن ناصر الخليفي، رئيس النادي، يرغب في الاحتفاظ بتوخيل لفترة أطول، لأن تجارب التغيير السريع لم تؤت ثمارها مع مدربين سابقين، مثل كارلو أنشيلوتي ولوران بلان وأوناي إيمري.