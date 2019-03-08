رياضة | محمد صلاح يفجر مفاجأة عن رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يفجر مفاجأة عن رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد صلاح المدير الفني لاف سي مصر حالياً والزمالك سابقاً بأن علاقته رئيس الزمالك تعتمد على حب النادي وليس على العلاقات الشخصية.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " ارتبطت بتدريب الزمالك منذ 2014 وعلاقتي مع رئيس الزمالك تعتمد على حب الزمالك وأفضل أن يستعين بي من أجل سيرتي الذاتية وليس على العلاقات الشخصية".

وأضاف :"لم يتدخل رئيس الزمالك في تشكيل الفريق ولكنه يتساءل عن عدم مشاركة اللاعبين ليتاكد من التزامهم حتى تتم معاقبتهم في أي وقت إذا قصروا".

وواصل : " رئيس الزمالك يخبر أي مدرب قبل قيادته إذا كان مؤقتاً".

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محمد صلاح يعلق على اختيارات خافير أجيري لقائمة المنتخب

كما أشاد محمد صلاح المدير الفني لاف سي مصر حالياً والزمالك سابقاً باختيارات خافير أجيري المدير الفني لقائمة المنتخب، كنا أشاد بنجمي الأهلي محمد هاني وعمرو السولية.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " معجب باختيارات أجيري لقائمة المنتخب والتي تعتمد على تألق اللاعبين في الدوري المصري".

وأضاف : " أجيري لم يقم باختيار اللاعبين الأساسين للإنضمام للمنتخب لثقته في مستواهم ولرغبته في تجربة لاعبين جدد".

واختتم صلاح تصريحاته قائلاً : " الزمالك الأقرب للفوز بالدوري ومحمد هاني أفضل ظهير أيمن في الدوري وسعدت لانضمامه لقائمة المنتخب وأرشح عمرو السولية للإنضمام للزمالك وأتمنى تتويج مصر بأمم أفريقيا".