رياضة | ريال مدريد يفقد نجميه بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفقد نجميه بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن غياب الثنائي لوكاس فاسكيز، وداني كارفخال لاعبي الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مواجهة فريق اياكس امستردام الهولندي.

وتعرض فاسكيز للإصابة على مستوى الفخذ الأيسر، حيث كشفت الفحوصات تعرضه لمزق من الدرجة الأولى، وسوف يغيب عن الفريق في الفترة المقبلة.

Advertisements

فيما أظهرت الفحوصات معاناة داني كارفخال الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد من كسر من الدرجة الثانية في عظمة الفخذ الأيمن.

وتعرض ريال مدريد للخسارة من فريق اياكس امستردام الهولندي، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.