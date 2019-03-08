الان تتابع راموس للرئيس بيريز: أعطني مستحقاتي وسأغادر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:

كشفت تقارير صحافية تفاصيل الخلاف بين قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، والرئيس فلورنتينو بيريز عقب الخسارة من أياكس في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أنّ بيريز دخل غرفة ملابس اللاعبين عقب الخسارة من أياكس وانتظر حتى انضم راموس إلى المجموعة.

وتحدث بيريز عن مستوى اللاعبين والنتائج السلبية وانتقد ما يحدث على أرضية الملعب بصورة قاسية حتى أنه قال: “عار عليكم هذا الأداء”.

وأوضحت أنّ راموس خرج عن شعوره وهاجم رئيس ريال مدريد واتهمه بالسبب وراء تراجع النتائج بسبب فشل الخطة الموضوعة للموسم الحالي وعدم تدعيم الفريق بالطريقة اللازمة.

وبحسب الصحيفة فإن الخلاف بين راموس وبيريز استمر طوال فترة النقاش وظهرت حالة الغضب على رئيس ريال مدريد.

وأضافت أن قائد الفريق راموس اتهم رئيس النادي بسوء التخطيط وألقى عليه بمسؤولية الكارثة وقال: “ادفع لي مستحقاتي وسأغادر”، وكان ذلك أمام جميع الحاضرين.

وفي اليوم التالي استقر بيريز على التعاقد مع جوزيه مورينيو لخلافة سانتياغو سولاري في إدارة الفريق فنياً، إذ كان السبب وراء تأجيل هذا القرار هو العلاقة السيئة بين راموس و”سبيشال وان”.