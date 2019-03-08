أخبار ريال مدريد يوم 8-3-2019 غياب فاسكيز وكاربخال شهر ونصف...

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جدة - عمرو شويل أخبار ريال مدريد يوم 8-3-2019 شهدت العديد من الأخبار الهامة، من بينها تأكد غياب نجمى الفريق الملكى لوكاس فاسكيز ودانى كارباخال لفترة تصل من 4 إلى 6 أسابيع بسبب الإضابة التى تعرضا لها فى مواجهة اياكس الهولندى أول أمس الثلاثاء فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

غياب فاسكيز وكارباخال عن ريال مدريد للإصابة



أخبار ريال مدريد يوم 8-3 أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز، عقب الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مشاركته في مباراة أياكس أمستردام الهولندي التي أقيمت الثلاثاء الماضي بملعب "سانتياجو برنابيو"، في "إياب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، والتي إنتهت بخسارة الريال بنتيجة 1 – 4.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد "بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها كارفاخال، اليوم في مركز الخدمات الطبية، تبين أنه يُعاني من كسر من الدرجة الثانية في عظمة الفخذ الأيمن، أما بالنسبة لفاسكيز فقد تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتمزق من الدرجة الأولى في منطقة الفخذ الأيسر".

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لوكاس فاسكيز سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين، فيما سيغيب كارفاخال ما بين 4 – 6 أسابيع.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق 12 نقطة.

ثورة شاملة في ريال مدريد بعد وداع دوري الأبطال



بدأت إدارة ريال مدريد الإسباني التحضير للميركاتو الصيفى من الآن لإنقاذ الموسم الكارثى الذى خاضه البلانكوس بعد توديع دورى أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وابتعاده عن المنافسة على لقب الدورى الإسبانى.

كشفت صحيفة ماركا أن ريال مدريد يبحث عن مدافع ، ظهير ، لاعبين وسط ومهاجم، مؤكدة أن النادي يريد اجراء تعاقدات عديدة فى الصيف المقبل.

قالت ماركا ستكون هناك ثورة في ريال مدريد في الصيف ، حيث ستتم عمليات بيع للاعبين الحاليين كما سيتم التعاقد مع لاعبين آخرين، كاشفة أن أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن البرنابيو مثل جاريث بيل وفرانشيسكو ايسكو، وسيتم وضع بعض اللاعبين تحت التقييم مثل أسينسيو، أودروزولا، كروس وفاران من أجل العودة إلى مستواهم وتقديم المزيد للنادي وإلا سيتم الموافقة على مغادرتهم لقلعة الميرينجى.

تابع التقرير أن مسئولى النادى يتحدثون بهدوء ويقومون بتحليل جميع الخيارات المتوفرة من بيع وشراء ولكن بمبالغ معقولة، والأساس سيتم بناءه من اللاعبين الشباب مثل ڤينسيوس، رودريجو والبقية.

وكشفت أن صفقة المُدافع ايدير ميليتاو لاعب بورتو البرتغالي قد تمت بالفعل ، الآن الفريق يبحث عن ظهير أيسر و لاعبين في خط الوسط ومهاجم.

لوبيتيجي يقاضي ريال مدريد



كشفت تقارير إذاعية إسبانية قيام جولين لوبيتيجى المدير الفنى السابق لريال مدريد الإسبانى، برفع دعوى قضائية على النادى بعد إقالته من تدريب الميرينجى مؤخرا وتكليف الأرجنتينى سنتياجو سولارى بتولى المهمة بدلا منه.

وأكدت إذاعة أوندا سيرو أن لوبيتيجى رفع قضية على مدريد يطالب بالحصول على مبلغ بقيمة 28 مليون يورو فقالته.

ووفقا للإذاعة الإسبانية، فإن مدرب المنتخب الاسبانى السابق لجأ إلى المحاكم لمطالبة الريال بدفع السنوات الثلاث، التى وقع عليها مع الفريق الملكى فيما مجموعه 28 مليون يورو.