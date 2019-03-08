شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يظهر بزيه الجديد فى أغسطس بعد الاستقرار على التصميم والألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتفق مسئولو الأهلى مع شركة الملابس الراعية على ظهور التصميم الجديد لملابس الفريق بداية من شهر أغسطس القادم، بعد الاتفاق عليه وكذلك الألوان الجديدة للزي البديل، فى الوقت الذي سيقوم اللاعبين بعقد جلسات التصوير قبل الإعلان الرسمي عن الزي فى شهر يوليو المقبل.

واستبعد مسئولو الأهلى اللون الأزرق من الزي البديل، فيما تم الاستقرار على لونين آخرين سيتم الكشف عنهما خلال الفترة القادمة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات قد سافرا لدبي لاختيار ملابس الموسم الجديد، قبل ان يعودا خلال الساعات الماضية بعد انتهاء المهمة.