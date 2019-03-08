شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب يعود من المغرب للانتظام مع الزمالك قبل موقعة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات الجارية بعدما توجه إلى مسقط رأسه، لحضور مراسم دفن والده الذى وافته المنية مساء الثلاثاء الماضى.

وتأتى عودة بوطيب من أجل الانتظام فى تدريبات الزمالك الجماعية استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكينى، يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.