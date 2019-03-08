شكرا لقرائتكم خبر عن كونسلتو طبي فى الأهلى لكشف أسباب آلام حوض صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع صلاح محسن مهاجم الأهلى لكونسلتو طبي من قبل الهيئة الطبية بالنادي، لمعرفة أسباب شعوره الدائم بآلام فى منطقة الحوض، وتتطلع اللجنة الطبية على نتيجة الأشعة التي أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية لتحديد حجم إصابته الأخيرة ومدة الغياب بالتحديد.

وعاد صلاح محسن لتدريبات الأهلي مؤخراً بعدما غاب عنها لعدده أسابيع بسبب إصابته في عضلات الفخذ، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة أبعدته عن مواجهة فيتا كلوب المقرر إقامتها غداً السبت.

ويعانى الأهلى من لعنة الإصابات التى طاردت الفريق مؤخراً، حيث انضم الثلاثى شريف إكرامى وحمدى فتحى لقائمة المُصابين بالفريق والتي تضم قائمة طويلة من اللاعبين أبرزهم محمد محمود الذى أجرى جراحة الرباط الصليبي مؤخراً، وحسام عاشور ووليد سليمان ومحمد نجيب.