مباريات اليوم بث مباشر كورة ستار kora star دوري أبطال إفريقيا 8-3-2019| مشاهدة مباريات اليوم...

كورة ستار بث مباشر مباريات اليوم kora star في دوري أبطال إفريقيا، متابعينا الكرام ما زلنا نتابع معكم تقديم البث المباشر لمباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 8-3-2019 حيث تُقام اليوم مباريات من العيار الثقيل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسنقوم بتقديم مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر كورة ستار kora star يوتيوب بدون تقطيع اليوم، كما سنوفر لكم مشاهدة مباراة الترجي وحوريا بث مباشر كورة ستار اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستقبل ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر كورة ستار اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2019، ومن المعروف أن الدراويش سيعتمدون اليوم في هذا اللقاء كل الاعتماد على عامل الأرض والجمهور من أجل كسر شوكة مازيمبي الكونغولي لتحقيق الفوز والخروج من المباراة بكسب الثلاث نقاط، مباريات اليوم كورة ستار بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع.

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وتنطلق مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر كورة ستار اليوم الجمعة 8-3-2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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ويدخل الإسماعيلي اللقاء متواجداً في المركز الرابع من ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما سيدخل مازيمبي الكونغولي متواجدا في المركز الثاني برصيد سبعة نقاط ثم فريق الإفريقي التونسي في المركز الثالث برصيد أربعة نقاط، ويحتل المركز الأول من ترتيب مجموعة الإسماعيلي فريق شباب قسنطينة الجزائرى برصيد 10 نقاط.

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