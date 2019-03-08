يلا شوت الاتحاد والفيحاء Ittihad Today |بث مباشر دوري بلس| رابط مشاهدة الاسطورة Livehd7 مباراة...

نتابع معكم يلا شوت الاتحاد والفيحاء، عبر رابط الاسطورة لايف إتش دي Livehd7 تابع لايف مباراة الإتحاد السعودي والفيحاء اليوم الجمعة 8-3-2019 عبر رابط دوري بلس، مباراة الأسبوع الثالث والعشرون من الدوري السعودي الممتاز، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية العاجلة، تابع الآن المباراة عبر البث المباشر الذي نقوم بنقله قبل البدء بقليل، ونتابع بطاقة المباراة وإحصائية الأندية.

يلا شوت الاتحاد والفيحاء

يستضيف نادي الإتحاد السعودي نادي الفيحاء اليوم في مباراة العودة في الدوري السعودي، ونتيجة مباراة الذهاب هي فوز الفيحاء بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي كانت بتاريخ 10 نوفمبر 2018 الماضي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وسجل الاهداف للفيحاء اللاعب دانيلو مورينو اسبريليا، واللاعب ألكساندروس تزيوليس، وسجل للإتحاد اللاعب روماريو ريكاردو دا سيلفا.

تابع الآن بطاقة المباراة والإحصائيات لكلا الأندية.

بطاقة المباراة

مباراة الاتحاد والفيحاء

الأسبوع الثالث والعشرون من الدوري السعودي

على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”

المعلق بلال علام وسعد يحيي

مباراة الإياب

نتيجة مباراة الذهاب فوز الفيحاء بهدفين مقابل هدف

توقيت المباراة الساعة 8:30 مساءًا بتوقيت السعودية

القناة الناقلة السعودية الرياضية

البث المباشر

الآن نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات، ونرصد لكم كافة التقارير التي تخص مشاهدة مباريات اليوم، وننقل رابط مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء عبر رابط دوري بلس السعودي، ونتابع القناة الناقلة ونقوم بتحديثها من وقت للثاني، تابع المقال وضعه في المفضلة الآن.، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.

معنويات مرتفعة

مباراة الاتحاد والريان كانت خير دليل لإرتفاع معنويات نادي الإتحاد، حيث فاز نادي الإتحاد على الريان بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، بعد أن كان متأخر بهدف نظيف طوال الشوط الأول، قلب الطاولة على المنافس، وتصدر المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، ويدخل الإتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الماضي في المباراة السابقة.

ترتيب الفرق بالدوري

نادي الإتحاد السعودي يقدم أداء متوسط هذا الموسم في الدوري، ويحتل المركز 15 قبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 16 نقطة، وخاض الاتحاد 22 مباراة، واستطاع الفوز فقط في ثلاث مباريات، بينما تعادل في سبع مباريات، وخسر في إثنى عشر مباراة كاملة، ورصيد أهدافه بالسالب، لأنه سجل 22 هدف، وسكنت شباكه 36 هدف.

بينما نادي الفيحاء يحتل المركز ال 13 في الجدول، وذلك برصيد 19 نقطة، وخاض الفيحاء 22 مباراة، استطاع الفوز في خمس مباريات فقط، وتعادل في أربع مباريات، وخسر في ثلاثة عشر مباراة، ورصيد أهدافه بالسالب أيضًا، بعد أن سجل 21 هدف، وسكنت شباكه 39 هدف.

إحصائية نادي الإتحاد بالدوري

هداف الفريق اللاعب فهد المولد ثمان أهداف

رومارينيو سجل خمسة أهداف

عبد العزيز علي البيشي سجل هدفان

صانعي الأهداف عبد الرحمن الغامدي أربعة أهداف

فهد المولد صنع هدفين

كارلوس فيلانويفا صنع هدفين

نادي الإتحاد سجل 22 هدف

حصل على ضربة جزاء

له كروت صفراء عددها 46 كارت

له كارت أحمر واحد في المسابقة

إحصائية نادي الفيحاء بالدوري

هدافو نادي الفيحاء اسبريلا دانيلو مورينو سجل ستة أهداف

روني فيرنانديز سجل ثلاثة أهداف

عبد الله آل سالم سجل ثلاثة أهداف

قائمة صانعي الأهداف روني فيرنانديز سجل ثلاثة أهداف

عبد الكريم القحطاني سجل هدفين

عمر حمد العودة سجل هدف واحد

سجل نادي الفيحاء 21 هدف

حصل عل ركلتي جزاء

له كروت صفراء عددها 56 كارت

حصل على ستة كروات حمراء.

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