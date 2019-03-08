رياضة | موعد مباراة النصر والاتفاق اليوم الجمعة 8 مارس في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والاتفاق اليوم الجمعة 8 مارس في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق النصر لخوض لقاء هام، ضد فريق الاتفاق، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة النصر أمام الاتفاق في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي يوم الجمعة 8 مارس، في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، والمحاولة في الحصول على مركز جيد بجدول الترتيب من الجانبين، خاصة النصر الذي يسعى للحصول على لقب بطولة الدوري.

وسيتم إذاعة مباراة النصر ضد الاتفاق مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "ksa sport 1 HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الاتفاق أمام النصر بالدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.