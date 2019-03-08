رياضة | مدرب الإسماعيلي: نتطلع لتحقيق الفوز على مازيمبي في مباراة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي: نتطلع لتحقيق الفوز على مازيمبي في مباراة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للاسماعيلى إنه يتطلع لحصد ست نقاط فى مواجهتى مازيمبى والافريقى التونسى ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستضيف الدراويش منافسه مازيمبى الكونغولى اليوم الجمعة باستاد برج العرب فى خامس جولات المجموعات للبطولة القارية.

وأضاف فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى قبل المباراة :”هدفنا ست نقاط لا بديل عنهم ،أعلم أن فكرة الصعود باتت صعبة للغاية بعد الخسارة امام شباب قسنطينة،اعتقد أن الفريق تطور بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة ونعانى من سوء توفيق كبير”.

وواصل “لدينا لاعبين مميزين لكن صغار فى السن ويفتقدو للخبرات الأفريقية ، نحن الأن فى مرحلة البناء”.

وأتم حديثه :”بالتأكيد ضيق الوقت بين المباريات ساهم فى وضع اللاعبين تحت ضغط كبير بجانب معاناتهم من الاجهاد الذى اثر بشكل سلبى على النتائج”.

وكان فريق الكرة الأول بالإسماعيلى اختتم تدريباته عصر أمس ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة مازيمبى الكونغولى اليوم الجمعة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

المران كان خفيفا من أجل تجنب تعرض اللاعبين للارهاق لاسيما أن الفريق قد غادر صباح أمس للاسكندرية لاقامة معسكر مطول ،استعدادا لمازيمبى ومواجهة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدورى المحلى قبل السفر لتونس.

تخلل المران تدريبات على سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية قبل أن يتطرق لتدريبات على حسن التمركز الدفاعى واختتم بتقسيمة حماسية.