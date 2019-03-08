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رياضة | أهداف مباراة - نابولي 3 × 0 ريد بول

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - نابولي 3 × 0 ريد بول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير

القادسية

-

x
14:40

-

الأهلي

النصر

-

x
17:40

-

الإتفاق

الهلال

-

x
19:30

-

الوحدة

الاتحاد

-

x
19:30

-

الفيحاء

يوفنتوس

-

x
21:30

-

أودينيزي

أتلتيك بيلباو

-

x
22:00

-

إسبانيول

دوري أبطال أفريقيا

الإسماعيلي - مصر

-

x
18:00

-

مازيمبي - جمهورية الكونجو

النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر

-

x
18:00

-

النادي الإفريقي - تونس

الترجي الرياضي - تونس

-

x
21:00

-

حوريا - غينيا

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