رياضة | 5 مشاهد مثيرة في ريمونتادا درامية لنادي مصر على القناة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مشاهد مثيرة في ريمونتادا درامية لنادي مصر على القناة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة لا تتكرر كثيرا في كرة القدم، شهد لقاء إف سي مصر مع القناة، ريمونتادا درامية مثيرة، حيث حوّل نادي مصر سقوطه في الشوط الأول برباعية مقابل هدفين، إلى فوز ثمين بالشوط الثاني بخمسة أهداف مقابل أربعة، وذلك على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي في إطار الجولة الحادية والعشرين من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة .

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" 5 مشاهد في تلك الريمونتادا الساخنة :

(1) 6 أهداف في شوط واحد

شهد الشوط الأول إحراز ستة أهداف، حيث إنتهى بتقدم القناة 4-2 بعدما افتتح محمد يوسف الاهداف بتسجيله هدفين متتاليين للقناة في الدقيقتين 5 و 12 ثم يعود مصطفي سلطان ليقليص الفارق من ضربة جزاء لنادي مصر في الدقيقة 17 ثم سجل اسلام نبيل الهدف الثالث للقناة من تسديدة سكنت الزاوية اليسري لشباك نادي مصر، ويعود من جديد نادي مصر ولكن هذه المرّة عن طريق هشام عبد الحميد عندما سجل هدف من ضربة ركنية مباشرة لتسكن شباك حارس القناة، وتوّج محمود الغزالي جهودة في الشوط الأول، بإحرازة للهدف الرابع للقناة في الدقيقة 44 .

(2) خروج حارس القناة

وشهد الشوط الأول قيام المدير الفني للقناة بتغيير شوريف مدحت حارس المرمى، والدفع بالحارس البديل محمد طلبه.

(3) تغييران لـ نادي مصر بالشوط الاول

وفي محاولة تصحيح الاو ضاع من محمد صلاح المدير الفني لنادي مصر، أجرى التغيير الأول في الدقيقة 23 ‘عقب احراز القناة للهدف الثاني بخروج ابراهيم يحيي المدافع ونزول مصطفي حجاب المدافع ايضا ويأتي ثاني تغييرات نادي مصر بالدفع بعنصر الخبرة رضا الويشي بديلا لمحمد السيد في الدقيقة 39 وكانت النتيجة 3 /2 لصالح القناة.

(4) ريمونتادا درامية بالشوط الثاني

عقب تأخر نادي مصر في الشوط الاول 4-2 نجح لاعبيه في العودة للقاء بالشوط الثاني بتسجيل 3 أهداف ممتالية عبر رضا الويشي، وويلز ألفيس، ومصطفى سلطان.

(5) سجل مهاجم نادي مصر هدفين أحدهما من ضربة جزاء ليصبح مصطفي سلطان هداف المجموعة الثانية برصيد 14 بفارق 4 أهداف عن اقرب منافسيه أحمد حسين هداف نادي النصر.