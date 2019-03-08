رياضة | محمد صلاح يشيد بميدو ويرشح الزمالك للفوز بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يشيد بميدو ويرشح الزمالك للفوز بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد محمد صلاح المدير الفني لاف سي مصر حالياً والزمالك سابقاً بفترة عمله مع أحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة السعودي عندما كان مدربا للزمالك، كما رشح الزمالك للفوز بالدوري هذا الموسم.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " لي الشرف لأني عملت مع ميدو الذي يقود الوحدة السعودي حالياً والذي يمتل عقلية احترافية ستمكنه من الاستمرار في دوريات الخليج".

وواصل : " الجو المستقر الذي يوفره المستشار مرتضى منصور للزمالك سيمكنه من الفوز بالدوري".

محمد صلاح يعلق على اختيارات خافير أجيري لقائمة المنتخب

كما أشاد محمد صلاح المدير الفني لاف سي مصر حالياً والزمالك سابقاً باختيارات خافير أجيري المدير الفني لقائمة المنتخب، كنا أشاد بنجمي الأهلي محمد هاني وعمرو السولية.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " معجب باختيارات أجيري لقائمة المنتخب والتي تعتمد على تألق اللاعبين في الدوري المصري".

وأضاف : " أجيري لم يقم باختيار اللاعبين الأساسين للإنضمام للمنتخب لثقته في مستواهم ولرغبته في تجربة لاعبين جدد".

واختتم صلاح تصريحاته قائلاً : " الزمالك الأقرب للفوز بالدوري ومحمد هاني أفضل ظهير أيمن في الدوري وسعدت لانضمامه لقائمة المنتخب وأرشح عمرو السولية للإنضمام للزمالك وأتمنى تتويج مصر بأمم أفريقيا".