رياضة | مدرب الزمالك السابق: الميركاتو الشتوي سبب تحسن مستوى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك السابق: الميركاتو الشتوي سبب تحسن مستوى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد صلاح المدير الفني لاف سي مصر حالياً والزمالك سابقاً بأن الصفقات التي عقدها الأهلي في الميركاتو الشتوي هي سبب تحسن مستواه.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " الزمالك أقوى فريق في مجموعته في الكونفدرالية والأهلي تحسن مستواه بعد التعاقدات التي أجراها في فترة الانتقالات الشتوية ولكنه سيكون ثاني الدوري".

وواصل : " الناحية الإدارية عندما كنت لاعبا في الزمالك لم تكن على ما يرام ونجومية اللاعبين كانت تحير أي مدرب لذلك الأهلي كان يتفوق علينا في تلك الغترة".

محمد صلاح يعلق على اختيارات خافير أجيري لقائمة المنتخب

كما أشاد محمد صلاح المدير الفني لاف سي مصر حالياً والزمالك سابقاً باختيارات خافير أجيري المدير الفني لقائمة المنتخب، كنا أشاد بنجمي الأهلي محمد هاني وعمرو السولية.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " معجب باختيارات أجيري لقائمة المنتخب والتي تعتمد على تألق اللاعبين في الدوري المصري".

وأضاف : " أجيري لم يقم باختيار اللاعبين الأساسين للإنضمام للمنتخب لثقته في مستواهم ولرغبته في تجربة لاعبين جدد".

واختتم صلاح تصريحاته قائلاً : " الزمالك الأقرب للفوز بالدوري ومحمد هاني أفضل ظهير أيمن في الدوري وسعدت لانضمامه لقائمة المنتخب وأرشح عمرو السولية للإنضمام للزمالك وأتمنى تتويج مصر بأمم أفريقيا".