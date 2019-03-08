شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإيطالي يوم 8-3-2019 اليجري يكشف ملامح تشكيل لقاء أودينيزي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الدوري الإيطالي يوم 8-3-2019، شهدت العديد من الأخبار الهامة، أبرزها حديث ماسيمو اليجرى المدير الفنى لفريق يوفنتوس عن مواجهة اليوفى غدا الجمعة أمام أودينيزى فى افتتاج الجولة الـ 27 من الكالتشيو.

اليجري يكشف ملامح تشكيل يوفنتوس أمام أودينيزي



أخبار الدورى الإيطالى يوم 8-3-2019 يخوض فريق يوفنتوس المباراة رقم 200 في ملعب "أليانز ستاديوم" مساء اليوم الجمعة أمام أودينيزي تحت قيادة المدير الفني ماسيمو اليجري، في إطار الجولة الـ 27 من الكالتشيو.

وتحدث المدرب الإيطالي عن المباراة فى المؤتمر الصحفي قائلا: "علينا أن نُحقق الفوز. يجب أن نقدم أداء جيد وأن نستمر في حصد النقاط."

وتحدث المدير الفني عن تشكيلة الفريق في مباراة الغد حيث قال: "تشيزني سَيحرس المرمى. في الدفاع، لن يشارك كل من بونوتشي وكيلليني، هناك احتمالية أن نُشاهد بارزالي، وكذا الحال بالنسبة لكين في الخط الأمامي. ديبالا وماندجوكيتش تدربا بشكل منفرد. رونالدو مُتاح لهذه المباراة لكن سيكون على مقاعد البدلاء. أصبح دوجلاس كوستا في حالة أفضل وسيكون مُتاحاً لمباراة الثلاثاء."

وتابع اليجري حديثه، قائلا "لقد قابلت الرئيس الليلة الماضية، وسنتقابل مرة ثانية في شهر يونيو لمناقشة تجديد العقد ولنحتفل بالبطولات، الأولى بطولة السوبر واقتربنا من لقب الدوري ومازلنا ننافس في دوري أبطال أوروبا. يجب أن نحتفل بالبطولات لأن كل فوز نحققه يأتي بعد تضحيات كبيرة وجهد بالغ. حققنا شيئاً هاماً للغاية في السنوات الخمس الماضية. يجب أن نستمر في ذلك وأصبح الأمر أكثر صعوبة الآن."

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل فى اياب دور الـ 16 من دوري الأبطال، قال المدير الفني اليجري، "دريد أثرت فينا بشكل كبير. مواجهة الثلاثاء ستكون رائعة. نحن جاهزون والأمر يحتاج إلى الصبر والهدوء."



اليجرى

يوفنتوس يوقف مفاوضاته مع زيدان انتظارا لريال مدريد



أخبار الدورى الإيطالى يوم 8-3-2019 كشفت تقارير صحفية اليوم، أن نادى يوفنتوس الإيطالى أوقف مؤقتا مفاوضاته مع الفرنيى زين الدين زيدان لتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، انتظارا لما ستسفر عنه مفاوضات زيزو مع ريال مدريد الإسبانى.

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن إدارة اليوفى أوقفت مفاوضاتها مع زيدات ليكون خليفة ماسيمو اليجرى فى الموسم المقبل، والذى تأكد بنسبة كبيرة رحيله نهاية الموسم وخاصة فى حالة عدم الحصول على لقب دورى أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة ريال مدريد فى عودة زيدان مرة أخرى من الموسم المقبل بعد الفشل الذريع لسانتياجو سولارى ومن قبله جولين لوبيتيجى مع الريال هذا الموسم، والذى أسفر عن خروج الملكى خالى الوفاض من البطولات للمرة الأولى منذ مواسم عدة.

واشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس سينتظر حتى يونيو لمعرفة مصير زيدان مع الريال.



زيدان

كيليني يصل إلى 500 مباراة مع يوفنتوس



أخبار الدورى الإيطالى يوم 8-3-2019 وصل جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس إلى المباراة الـ 500 مباراة مع النادي الإيطالى.

وكان 4 لاعبين فقط قد استطاعوا تجاوز الـ500 مباراة منذ تأسيس النادي الإيطالى العريق، وكيلينى هو قائد يوفنتوس من الموسم الجارى، بعد رحيل الأسطورة جيانلويجي بوفون إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.