شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" تصريحاته تحير .. شيكابالا مع أم ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

بين الحين و الاخر يخرج محمود عبد الرازق شيكابالا ، لاعب فريق الزمالك و المعار إلى فريق أبولون ، اليونانى ، بتصريحات تثير الجدل ، و بسبب ما يأتى فيها سواء بالهجوم على أطراف ، أو خطب ود اطراف أخرى .

وبين التصريح و الأخر، تسود حالة من الحيرة لدى الجماهير هل معها أم ضدها ، فتارة يخرح فى أحد البرامج و يخطب ود جمهور الاهلى ، و فى مناسبة اخرى يكشف نيته بإنهاء مسيرته بعيدا عن الزمالك ،وثالثة يتهم فرق أخرى بالمؤامرات ضد فريقه الأبيض .

وكانت أخر تصريحات الفهد الأسمر خلال الساعات الماضية بعد ظهوره فى إحدى الفضائيات ، حيث أكد أن هناك مؤامرات تسببت فى خسارة الفريق الأبيض للدورى ، قائلا "في وقت سابق، تعرضنا للمؤامرات أثناء تفوقنا وخسرنا الدوري بسبب التحكيم ومساعدته لأندية أخرى".



الندم على الاهلى

ومن قبل هذا قام شيكا بنشر تويتة عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر يقول فيها، " لم أندم على شىء فى حياتى قد ندمى على عدم انضمامى للنادى الأهلى".

ورغم أن اللاعب أكد وقتها عدم امتلاكه ذلك الحساب ، إلا أن عدد كبير من جمهور الزمالك أعلن غضبه بسبب هذا التصريح، والذى يٌعد إهانة للنادى من وجهة نظرهم. خاصة وأنه يتمنى فيه الإنضمام للفريق المنافس .

وفى مناسبة أخرى وبالتحديد فى أحد برامج المقالب ظهر لاعب الزمالك وكشف أنه سيختم مشوراه الكروى فى النادى الإسماعيلى بعد العودة من النادى السعودى المحترف فيه ، على أن تكون عودته للزمالك كمدربا وليس لاعبا ، وهو ما زاد غضب جمهور الأبيض من الأباتشى.