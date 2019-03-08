شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام طلائع الجيش فى مؤجلات دورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الجمعة، فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره طلائع الجيش فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 11 بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 1998.

بينما تقام الجولة الـ 18 يوم الثلاثاء القادم بمواجهات بين كلا من ، سموحة مع هليوليدو ، الزمالك مع الزهور، البنك الأهلى مع الشمس، طلائع الجيش مع الشمس و أصحاب الجياد مع الحورا .

كما تشهد نفس الجولة أيضا لقاءات بين كلا من ،بترول أسيوط مع الجزيرة، سبورتنج مع الأهلى ، الطيران مع بورسعيد و 6 أكتوبر مع الأوليمبى .