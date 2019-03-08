شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع خطة إسقاط فيتا كلوب الكونغولى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي خطة مواجهة فيتا كلوب الكونغولي الليلة، وذلك بعد مران الفريق الختامي، قبل المباراة المقرر انطلاقها غداً السبت ،والتى تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويعكف الجهاز الفني للأهلى منذ وصوله للكونغو على دراسة نقاط القوة والضعف فى فريق فيتا كلوب، بعد الحصول على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المنافس والتي تم توفيرها من قبل السفارة المصرية فى الكونغو.

وأجبرت درجة الحرارة المرتفعة الأهلى على التدريب ليلاً طوال فترة اقامة الفريق فى الكونغو، حيث تدرب الفريق مرتين حتى الآن، على أن يختتم الأهلى استعداداته لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي اليوم على ملعب الشهداء الذي يستضيف المباراة، وهو الملعب الذى تم اغلاقه على المستوى المحلي بسبب أعمال الشغب الى شهدها هذا الملعب بين فريقين بالدوري الكونغولي قبل عدده أيام.