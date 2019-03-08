شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان : أشكر لاعبى الاتحاد والجماهير مستعجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى سعادته بالفوز اليوم أمام الإنتاج الحربي 4 / 2 وبمستوى اللاعبين القوى الذى ظهروا به خلال أحداث اللقاء .

تغلب الاتحاد السكندرى على الإنتاج الحربى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع والعشرين فى بطولة الدورى الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 28 نقطة ليبتعد عن منطقة الخطر فى جدول ترتيب الدورى ويصعد 5 مراكز حيث أصبح يحتل المركز العاشر بدلا من الخامس عشر، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 31 ويحتل المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى.

أوضح حلمى طولان خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، أنه يوجد حالة من الاستعجال من قبل جماهير الاتحاد السكندرى لخروج الفريق من حالة المنافسة على الهبوط ببطولة الدورى الممتاز .

وأشار حلمى طولان إلى أن الأداء سوف يشهد إختلاف خلال الفترة المقبلة بسبب قلة الضغوط التى تتواجد على لاعبى فريق سيد البلد.