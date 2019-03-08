حسن محرم
كشف موقع "بلادي" المغربي أن اللاعبين المغربيين محظورون من العديد من الأشياء الغريبة خلال مباراتهم الودية ضد الأرجنتين في 26 مارس الجاري، ومن بين هذه الأشياء المحظورة عليهم، التقاط صور مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وبحسب الموقع فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم وافق على شروط غريبة من أجل المباراة الودية التي تجمع بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بليونيل ميسي.
ومن بين هذه النقاط التي ضمها الاتفاق بين المغرب والأرجنتين، هو ممنوع على اللاعبين المغربيين "التدخل بعنف" ضد ميسي، كما يحظر على اللاعبين المغربيين التقرب من...
كانت هذه تفاصيل خبر شروط غريبة لمباراة الأرجنتين والمغرب.. اللاعبون المغاربة ممنوعون من السيلفي مع ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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