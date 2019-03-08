مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال أفريقيا

أسامة حافظ تقام اليوم الجمعة مباريات بدوري أبطال أفريقيا ودوريات أوروبا وأبرزها.. دوري أبطال أفريقيا 2019

الإسماعيلي مع مازيمبي 6:00 مساء

النادي الرياضي القسنطينى مع النادي الأفريقي 6:00 مساء

أورلاندو بيراتس مع بلاتينيوم 9:00 مساء

الترجي الرياضي مع حوريا 9:00 مساء الدوري الإسباني الدرجة الأولى

أتلتيك بيلباو مع إسبانيول 10:00 مساء الدوري الإيطالي

يوفنتوس مع أودينيزي 9:30 مساء

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