رياضة | ترتيب مجموعة الإسماعيلي قبل موقعة مازيمبي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الإسماعيلي قبل موقعة مازيمبي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي الإسماعيلي اختبارا صعبا أمام مازيمبي الكونغولي وذلك اليوم الجمعة والموافق 8 مارس 2019 في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الإسماعيلي مع مازيمبي على استاد برج العرب مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ويأتي ترتيب مجموعة الإسماعيلي كالتالي:

1- شباب قسنطينة: 10 نقاط

2- مازيمبي الكونغولي: 7 نقاط

3- الإفريقي التونسي: 4 نقاط

4- النادي الإسماعيلي: نقطة

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح مازيمبي بثنائية نظيفة في شباك الإسماعيلي الذي يتذيل مجموعته وفقد الأمل في التأهل للدور التالي.