رياضة | موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي اليوم الجمعة 8 مارس في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي اليوم الجمعة 8 مارس في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي الإسماعيلي اختبار صعب أمام مازيمبي الكونغولي وذلك اليوم الجمعة والموافق 8 مارس 2019 في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الإسماعيلي مع مازيمبي على استاد برج العرب مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ويأتي ترتيب مجموعة الإسماعيلي كالتالي:

1- شباب قسنطينة: 10 نقاط

2- مازيمبي الكونغولي: 7 نقاط

3- الإفريقي التونسي: 4 نقاط

4- النادي الإسماعيلي: نقطة

وستكون مباراة الإسماعيلي مع مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق علي محمد علي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح مازيمبي بثنائية نظيفة في شباك الإسماعيلي الذي يتذيل مجموعته وفقد الأمل في التأهل للدور التالي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الإسماعيلي مع مازيمبي الكونغولي عبر موقع الخليج 365 الرياضي ومتابعة لأبرز الأحداث لحظة بلحظة.