رياضة | مباراة الهلال والوحدة اليوم في بث مباشر الدوري السعودي (دوري بلس) والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الهلال والوحدة اليوم في بث مباشر الدوري السعودي (دوري بلس) والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي الوحدة مباراة قوية أمام الهلال، مساء اليوم الجمعة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة والموافق 8 مارس 2019.

ويلتقي الهلال مع الوحدة على ملعب جامعة الملك سعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة و9:30 بتوقيت الإمارات.

ويحتل نادي الهلال المركز الأول في قمة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 55 نقطة بينما نادي الوحدة بالمركز السادس برصيد 35 نقطة.

وسيتم نقل مباراة الهلال مع الوحدة في الدوري السعودي عبر قناة السعودية الرياضية 2 HD بجانب قناة دوري بلس بصوت المعلقين حمادة العنزي والمتألق فهد العتيبي.

تشكيلة الهلال المتوقعة:

حراسة المرمى: عبدالله معيوف

خط الدفاع: كادش، بوتيا، علي البليهي، محمد البريك

خط الوسط: ناصر الدوسري، ميلوش ديجينيك، سالم الدوسري

خط الهجوم: كارلوس إدواردو، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الهلال مع الوحدة بقيادة ميدو، وذلك عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي