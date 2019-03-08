أخبار الدوري الإنجليزي يوم 8-3-2019 يويفا يفتح تحقيقا مع مانشستر سيتي...

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جدة - عمرو شويل أخبار الدوري الإنجليزي يوم 8-3-2019 شهدث العديد من الأخبار الهامة، أبرزها قيام الإتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" بفتح تحقيقا مع نادى مانشستر سيتى بسبب مخالفات مالية.

الاتحاد الأوروبي يفتتح التحقيقات مع مانشستر سيتي



أخبار الدوري الإنجليزي يوم 8-3-2019 أعلن الإتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن فتح تحقيقا مع نادى مانشستر سيتي الإنجليزى بسبب وجود مخالفات مالية محتملة.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن السيتي يواجه خطر الاقصاء من دوري أبطال أوروبا فى حال ادانته بهذه المخالفات.



مانشستر سيتي

بوكيتينو يشعر بالصدمة بعد ايقافه مباراتين



أخبار الدوري الإنجليزي يوم 8-3-2019 عبر الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتيو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن صدمته برد قرار ايقافه مباراتين من قبل رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بعد اعتراضه على حكم مواجهة السبيرز أمام بيرنلي والتى خسرها فريقه 2-1 فى الجولة قبل الماضية من المسابقة.

وتحدث بوكيتينو قائلا فى مؤتمر صحفي، "أنا بصدمة. مازلت أعتقد أن العقوبة غير عادلة. أنا حزين. هذا هو موسمي السابع بإنجلترا وبإمكانكم رؤية سلوكي منذ يومي الأول. كنت دائماً أول من يريد مساعدة الإتحاد. لماذا يوقفوني مباراتين؟ هذا غير معقول؟".

وتابع المدير الفنى الأرجنتينى حديثه، قائلا "سأنتظر حتى الاطلاع على أسباب القرار. لم يصل الخطاب بعد. عوقبت بالإيقاف في مباراتين".

وقال بوكيتينو إنه سيتخذ قرارا بشأن إمكانية الطعن ضد القرار بعد الاطلاع على خطاب الاتحاد الإنجليزي بخصوص العقوبة.

وأوضح "أرغب في معرفة أسباب اتخاذ هذا القرار ضدي. أريد أولا أن أعرف مبررات القرار وبعدها سنرى ما سيحدث".

بوكيتينو

تشامبيرلين يعود للملاعب فى لقاء ليفربول أمام بيرنلي



أخبار الدوري الإنجليزي يوم 8-3-2019 كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اليكس تشامبيرلين سيشارك للمرة الأولى فى المباريات بعد غياب طويل وذلك فى مواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل أمام بيرنلي فى الجولة الـ 30 من البريميرليج.

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن المدير الفنى لفريق ليفربول سيشرك تشامبرلين فى 45 دقيقة خلال لقاء بيرنلي، ليعود اللاعب للمشاركة للمرة الأولى منذ غياب أكثر من 10 أشهر بداعى الإصابة، وهى التى كانت سببا فى غيابه عن المشاركة مع المنتخب الإنجليزى فى نهائيات كأس العالم الماضية فى روسيا.