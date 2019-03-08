شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإسباني يوم 8-3-2019 مهاجم خيتافي يتفوق على ميسي والنصيري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الدوري الإسباني يوم 6-2-2019 شهدت العديد من الأخبار والاحداث، من بينها عدم إدراج اسم الفرنسى كليمينت لينجليه مدافع برشلونة فى قائمة الغيابات عن الجولة الـ 27 على الرغن من حصوله على 5 بطاقات صفراء.

مهاجم خيتافي الأفضل في الليجا بشهر فبراير



أخبار الدوري الإسباني يوم 6-2-2019 نال خايمي ماتا مهاجم خيتافي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر فبراير الماضي عن جدارة.

ونجح خايمي ماتا في التفوق على الثنائي ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة والمغربي يوسف النصيري بعد منافسة شرسة بينهما.

وسجل ماتا أربعة أهداف وصنع آثنين آخرين مع خيتافي كما ساهم الشهر الماضي في صعود فريقه للمركز الرابع بعد فوزه على رايو فاليكانو بنتيجة (2-1) على ملعب (كولسيوم الفونسو بيريز)، وهو اللقاء الذي أحرز فيه ماتا الهدف الأول وقام بصناعة الثاني لزميله خورخي مولينا.وسيتسلم ماتا، الذي أحرز 11 هدفا هذا الموسم، الجائزة قبل انطلاق مباراة فريقه يوم السبت المقبل أمام أويسكا على ملعب (كولسيوم الفونسو بيريز).



خايمى ماتا

الليجا تتغاضى عن ايقاف لينجليه



أخبار الدوري الإسباني يوم 6-2-2019 تغافلت رابطة الدوري الإسباني عن إيقاف الفرنسي كليمنت لينجليت مدافع برشلونة إثر تلقيه البطاقة الصفراء الخامسة، خلال لقاء الكلاسيكو السبت الماضي.

وكانت لجنة المسابقات أصدرت اليوم الخميس، بيانًا لم تذكر فيه استبعاد اللاعب الفرنسي من قائمة برشلونة التي ستواجه رايو فاليكانو، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

ونجح برشلونة الفوز على ريال مدريد بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستياجو برنابيو، السبت الماضي.

وانتقل لينجليت إلى برشلونة قادمًا من إشبيلية في يوليو الماضي، وشارك اللاعب في 18 مباراة بقميص البرسا في الدوري هذا الموسم.

ويتصدر البلوجرانا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، من 18 فوزًا، و6 تعادلات، وخسر مباراتين.