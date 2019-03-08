مواجهات قوية فى ثامن جولات الدور الثانى بدورى سيدات الكرة الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار الجولة الثامنة بالدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 . و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع الزهور، أصحاب الجياد مع الشمس ، النصر مع الصيد ، هليوبوليس مع الطيران و سبورتنج مع 6 أكتوبر . فيما تأجل لقاء الأهلى مع سموحة فى ظل تواجد الأول فى معسكر بدولة صربيا إستعدادا لبطولة أفريقيا للسيدات التى يستضيفها النادى الأحمر شهر مارس الجارى.

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