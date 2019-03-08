الهلال والوحدة دوري بلس مباشر |يلا شوت| Yallakora مشاهدة رابط الاسطورة مباراة الهلال Hilal FC تابع...

نتابع معكم الهلال والوحدة دوري بلس مباراة الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري السعودي الممتاز، نتابع معكم رابط الاسطورة Livehd7 مشاهدة مباراة كرة القدم بين نادي الهلال السعودي ونادي الوحدة في الدوري، وذلك اليوم الجمعة 8 مارس 2019 على قناة السعودية الرياضية، ونتابع معكم بطاقة المباراة، والتوقيت الخاص بها، ونتيجة مباراة الذهاب، ونستمر بالتغطية الإخبارية الهامة التي تمكنكم من سهولة المتابعة.

الهلال والوحدة دوري بلس

يستضيف نادي الهلال نادي الوحدة السعودي في مباراة الإياب في بطولة الدوري السعودي الممتاز، بعد أن انتهت مباراة الذهاب نتيجة 3-0 لصالح الهلال على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، وذلك في شهر نوفمبر 2018 الماضي، وسجل الأهداف للهلال السعودي اللاعب سلمان الفرج، واللاعب كارلوس إدواردو، واللاعب سالم الدوسري، ونتابع معكم نتيجة مباراة العودة في يوم الجمعة، من أجل متابعة النتائج بين كلا الفرق.

الآن نتابع معكم بطاقة المباراة والقنوات الناقلة للحدث، وكذلك نتابع رابط البث المباشر.

بطاقة المباراة

مباراة الهلال والوحدة

الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز

على ملعب جامعة الملك سعود

مباراة العودة في الدوري السعودي

نتيجة مباراة الذهاب فوز الهلال بنتيجة 3-0

توقيت المباراة الساعة 8:30 مساءًا بتوقيت السعودية

القناة الناقلة السعودية الرياضية

رابط بديل للبث المباشر الهلال والوحدة

البث المباشر

نتابع معكم البث المباشر الخاص بالمباريات من وقت للثاني، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات، ونتابع معكم القناة الناقلة للدوري، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، وننقل مباريات اليوم بشكل عام.

تاريخ نادي الهلال السعودي

نادي الهلال السعودي حصل على العديد من البطولات ونتابع معكم البطولات وعدد مرات الفوز:

البطولة عدد مرات الفوز الدوري السعودي 15 بطولة فوز باللقب و الوصيف 13 لقب كأس الملك 8 بطولات بطل، والوصيف 7 بطولات كأس ولي العهد 13 بطولة بطل، والمركز الثاني 3 بطولات كأس الإتحاد السعودي 7 بطولات والمركز الثاني خمس بطولات كأس المؤسس البطل مرة واحدة كأس السوبر السعودي البطل مرتين والمركز الثاني مرة واحدة دوري أبطال العرب البطل مرتين كأس الكؤوس العربية البطل مرة واحدة كأس السوبر العربي البطل مرة واحدة كأس الخليج العربي للأندية البطل مرتين دوري أبطال آسيا البطل مرتين والمركز الثاني أربعة بطولات كأس الكؤوس الآسيوية البطل مرتين كأس السوبر الآسيوي البطل مرتين

ترتيب نادي الهلال

نادي الهلال السعودي يحتل المركز الأول برصيد 55 نقطة، وذلك من أصل 22 مباراة خاضها النادي، فاز في 17 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، ولم يخسر سوى في مباراة واحدة فقط، وله كمية أهداف هي الأكثر في الدوري، ويعد صاحب أقوى خط هجوم، حيث سجل 55 هدف، وعليه 23 هدف فقط، أي له فارق أهداف 32 هدف، ويأمل في مواصلة الانتصار من أجل استمرار الصدارة، والإبتعاد بها، والوصول للنجمة رقم 16 في تاريخه الكروي.

ترتيب نادي الوحدة

بينما نادي الوحدة السعودي يحتل المركز السادس، برصيد 35 نقطة، وذلك من أصل 22 مباراة خاضها، فاز في عشر مباريات وتعادل في خمس مباريات وخسر في سبع مباريات، وله رصيد أهداف ضعيف بعض الشئ، حيث سجل 28 هدف في شباك المنافسين، وعليه 24 هدف، أي له أربعة أهداف فقط.

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