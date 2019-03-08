دوري بلس النصر والاتفاق Nasser VS IttifaQ بث مباشر |يلا شوت الاسطورة| رابط مباراة النصر ضد الإتفاق...

نتابع معكم دوري بلس النصر والاتفاق، مباراة كرة القدم بين نادي النصر ونادي الإتفاق، في مباراة الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري السعودي الممتاز، على ملعب الملك فهد الدولي نتابع المباراة عن قرب، تابع لايف المباراة عبر رابط الاسطورة لايف Livehd7 الذي نقوم بنقله بدون تقطيع مناسب للجوال، ونتابع معكم إحصائيات الفرق في الدوري وعدد الأهداف المسجلة لكل فريق، وكذلك نتابع معكم الهدافون بكل فريق.

دوري بلس النصر والاتفاق

انتهت مباراة الذهاب في يوم 11 نوفمبر 2018 بين نادي النصر والإتفاق بفوز النصر بنتيجة 2-1 على ملعب الأمير محمد بن فهد، سجل لنادي النصر اللاعب جوليانو دي باولا، واللاعب نور الدين المرابط، بينما سجل لنادي الإتفاق اللاعب سعيد الربيعي، وحصل كلا الفرق على خمسة إنذارات في تلك المباراة ثلاثة لنادي الإتفاق، واثنان لنادي النصر، ونتابع معكم نتيجة مباراة العودة اليوم الجمعة، ونتعرف على الأخبار العاجلة.

بطاقة المباراة

مباراة النصر والاتفاق

الجولة 23 من الدوري الممتاز

على إستاد الملك فهد الدولي

مباراة العودة

نتيجة مباراة الذهاب فوز النصر بهدفين مقابل لاشئ

توقيت المباراة الساعة 6:40 مساءًا بتوقيت السعودية

تنقل المباراة قناة السعودية الرياضية

رابط بديل للبث المباشر النصر والإتفاق

البث المباشر

نتابع معكم رابط البث المباشر الخاص بمباراة كرة القدم، بين نادي النصر السعودي، ونادي الاتفاق، وذلك في الجولة 23 من الدوري السعودي الممتاز، كأس دوري محمد بن سلمان، ونتابع البث المباشر قبل اللقاء بقليل، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات الإخبارية، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.

إحصائيات نادي الإتفاق بالدوري

الهدافون كريستيان جوانكا برصيد 14 هدف

محمد مرزوق الكويكبي رصيد ستة أهداف

حسن جمال الحبيب برصيد ثلاثة أهداف.

صانعي الأهداف برايان أليمان صنع خمسة أهداف

حسن جمال الحبيب صنع ثلاثة أهداف

رامون أرياس صنع هدفين

سجل نادي الإتفاق 33 هدف، ومنهم هدفين من ضربة جزاء

الكروت الصفراء له كانت 56 كارت

الكروت الحمراء له كانت ثلاثة كروت.

إحصائية نادي النصر بالدوري

هدافو الفريق اللاعب عبد الرزاق حمد الله برصيد 15 هدف اللاعب جوليانو سجل سبعة أهداف اللاعب نور الدين مرابط سجل خمسة أهداف قائمة صناع الأهداف اللاعب عبد الرزاق حمد الله صنع ستة أهداف اللاعب جوليانو صنع أربعة أهداف اللاعب أحمد موسى صنع أربعة أهداف سجل نادي النصر 42 هدف بالدوري وسجل من أربعة ضربات جزاء له كروت صفراء عددها 33 كارت أصفر له كروت حمراء عددها ثلاث كروت

ترتيب الفرق في جدول الدوري

نادي النصر يحتل مركز الوصيف في هذه النسخة، وذلك برصيد 49 نقطة، أي يحتل المركز الثاني الآن، بعد أن لعب النادي 22 مباراة، وفاز في خمسة عشر مباراة، وتعادل في أربع مباريات، وخسر في ثلاث مباريات، ويأمل في حصد الفوز مرة أخرى حتى يزيد الضغط على نادي الهلال متصدر الترتيب، وبين النصر والهلال ست نقاط فقط، حيث يمتلك الهلال 55 نقطة في الصدارة الآن.

بينما نادي الاتفاق يحتل المركز التاسع وذلك برصيد 28 نقطة، من أصل 22 مباراة خاضها الفريق، فاز في سبع مباريات وتعادل في سبع مباريات، وخسر في ثمان مباريات، ويأمل في الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الوصول لمركز متقدم في جدول الترتيب العام، تابع المقال الآن ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات.

فارق النقاط

لعل فارق النقاط الأفضل يكون في صالح نادي النصر السعودي في مباراة الإتفاق، حيث يمتلك نادي النصر 42 هدف، وسكنت الشباك الخاص به 19 هدف، أي يمتلك فارق نقاط 23 هدف قبل مباراة الإتفاق، ويبتعد نادي النصر عن أقرب ملاحقية نادي الشباب بتسع نقاط كاملة، حيث يمتلك نادي النصر 49 نقطة، ويمتلك نادي الشباب 40 نقطة.