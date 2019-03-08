تقارير إسبانية تؤكد عودة مورينيو مدربًا لريال مدريد

كتب: محمد معتز صلاح الدين

يقترب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة مدربًا فنيًّا لفريق ريال مدريد الإسباني، خلفًا للأرجنتيني سانيتاجو سولاري مدرب الفريق.

وأكدت التقارير الإسبانية أن ريال مدريد على وشك الإعلان عن إقالة سولاري وتعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق حيث أنه المرشح الأول حاليًا لتولي القيادة الفنية للفريق الملكي بعد فشل المفاوضات مع زين الدين زيدان.

وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن يتم تعيين مورينيو مدربًا للفريق خلال الساعات القادمة أو يوم الأثنين المقبل، على أن تكون مباراة الفريق المقبلة أمام بلد الوليد...