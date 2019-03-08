تصريحات اليوم.. الزمالك يعلق على "رحيل جروس".. وكوكا يكشف سر تألقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

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كوكا لمصراوي: نعد الجماهير بالتتويج بأمم أفريقيا.. ومدرب أولمبياكوس سبب تألقي

يعيش أحمد حسن "كوكا"، المحترف المصري في صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني حالة من التألق خلال الفترة الماضية، بعدما رفع سجله التهديفي مع فريقه إلى 12 هدفًا خلال 26 مباراة بجميع البطولات التي يشاركون بها.

وليد صلاح الدين يتحدث عن.. الدوري الصعب.. المربع الذهبي.. وحزنه بسبب عمار حمدي

يلتمس وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالاتحاد السكندري، العذر لبعض المدربين الذين ينفعلون خلال الجولات الجارية من بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن المباريات أصبحت صعبة وتتميز بالإثارة الشديدة.

يوسف: نلعب على هدف واحد أمام فيتا.. وأغلقنا الصفحة المحلية مؤقتًا

أكد محمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه سيخوض مباراة فيتا كلوب الكونغولي على هدف واحد وهو تحقيق نتيجة الفوز.

أول تعليق من الزمالك على أنباء رحيل جروس

قال مصدر مسئول بمجلس إدارة الزمالك لمصراوي إن النادي الأبيض يرفض التفريط فى خدمات السويسري كريسيان جروس المدير الفني للفريق.

عبد الحفيظ: 3 عوامل تزيد من صعوبة مواجهة فيتا كلوب

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه تنتظره مباراة صعبة أمام فيتا كلوب الكونغولي في اللقاء المقرر له السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

حارس إيفرتون يكشف: تعهدت بعدم تسجيل صلاح أمامنا

كشف حارس إيفرتون جوردان بيكفورد، أنه تعهد قبل مباراة فريقه أمام ليفربول بعدم تسجيل محمد صلاح نجم الريدز في مرماه.