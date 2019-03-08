رياضة | اليوم.. مصر تواجه أنجولا في افتتاح بطولة كأس الهوكي الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مصر تواجه أنجولا في افتتاح بطولة كأس الهوكي الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف أنجولا بطولة كأس الهوكي الإفريقي في الفترة من 8 إلى 10 مارس في العاصمة لواندا.

وتواجه مصر موزمبيق و أنجولا وسيكون فقط فريق أفريقي واحد بإمكانه الوصول إلى مجموعة النخبة لكأس العالم وهو المنتخب المتوج بكأس إفريقيا في لواندا سيتأهل إلى مجموعة النخبة لكأس العالم في برشلونة.

ويقام الافتتاح اليوم الجمعة بمواجهة أنجولا ومصر وفي يوم السبت سيلعب مصر ضد موزمبيق وفي اليوم الثالث سيلتقي أنجولا و موزمبيق.

ومن المقرر أن تجرى بطولة كأس العالم في إسبانيا في الفترة من 7 إلى 14 يوليو 2019.