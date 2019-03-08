رياضة | بالأرقام.. ماذا قدمت صفقة الأهلي المرتقبة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدمت صفقة الأهلي المرتقبة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تردد اسم محمد رزق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، عقب ترشيحه للعودة مجددًا ضمن صفوف النادي الأهلي بالموسم المقبل.

محمد رزق رحل عن صفوف القلعة الحمراء، صيف 2016، إلى صفوف الفريق العسكري، بسبب التجنيد ومشاكل سفره مع الأهلي خارجيًا بالبطولات الإفريقية.

وعاد اسم اللاعب مرة أخرى داخل أروقة التتش، من أجل عودته في ظل مستواه الفني الذي يقدمه رفقة الجيش، منذ بداية الموسم الجاري.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أرقام رزق مع الفريق العسكري خلال الثلاثة أعوام الماضية قبل ترشيحه للأهلي بالإنفوجراف الآتي:-

الأسم: محمد رزق.

السن: 31 عامًا.

المركز: لاعب وسط.

انتقل عام: صيف 2016.

عقده ينتهي عام: صيف 2019.

قيمته التسويقية: 250 ألف يورو.

"أرقامه موسم 2016_ 2017" .

لعب: 28 مباراة.

الدوري 27 مباراة.

الكأس: مباراة وحيدة.

عدد دقائق اللعب: 1685 دقيقة.

أحرز: 3 أهداف.

صناعة : 4 أهداف.

كروت صفراء: واحد.

كروت حمراء: صفر.

"أرقامه موسم 2017_ 2018" .

لعب: 26 مباراة.

الدوري: 25 مباراة.

الكأس: مباراة وحيدة.

عدد دقائق اللعب: 1767 دقيقة.

أحرز: صفر أهداف.

صناعة: هدف وحيد.

كروت صفراء: 3 كروت.

كروت حمراء: صفر.

"أرقامه موسم 2018_ 2019 حتى الآن".

لعب: 25 مباراة.

الدوري: 24 مباراة.

الكأس: مباراة وحيدة.

عدد دقائق اللعب: 2106 دقيقة.

أحرز: 3 أهداف.

صناعة: 6 أهداف.

كروت صفراء: 7 كروت.

كروت حمراء: صفر.