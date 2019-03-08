رياضة | موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم الجمعة 8 مارس في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم الجمعة 8 مارس في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي يوفنتوس، ضد فريق أودينيزي، اليوم الجمعة 8 مارس في الساعة التاسعة والنصف مساءً علي ملعب "اليوفي ارينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD الرياضية، والتي تذاع عبر قمري النايل سات وعرب سات.

ويرغب نادي يوفنتوس في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل السيطرة على والحفاظ على لقب الكالتشيو.

ويحتل فريق أودينيزي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بينما يحل فريق يوفنتوس في صدارة ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق أودينيزي ضد نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.