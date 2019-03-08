رياضة | بيراميدز: ايفونا "بالتخصص" يقود فريقنا للفوز على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز: ايفونا "بالتخصص" يقود فريقنا للفوز على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنتيجة مباراة فريق بيراميدز مواليد 99 ونظيره الأهلي في مسابقة دوري الناشئين.

وكتبت الصفحة منذ قليل: " ايفونا "بالتخصص" يقود بيراميدز للفوز على الأهلي ".

ويسعى مسئولو نادي بيراميدز لتحفيز اللاعبين في جميع القطاعات في الفترة المقبلة، وخاصة فريق الكرة الأول من أجل تحقيق الانتصارات والمواصلة في الضغط على نادي الزمالك متصدر البطولة.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.