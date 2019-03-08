رياضة | إبراهيم فايق: قرار إقالة دكتور جمال شعبان من منصبه أسوء قرار أخذته وزيرة الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم فايق: قرار إقالة دكتور جمال شعبان من منصبه أسوء قرار أخذته وزيرة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي إبراهيم فايق على قرار وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد بإقالة الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب القومى من منصبه، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرًا لتقصيره فى مهام عمله.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قرار إقالة دكتور جمال شعبان من منصبه كمدير لمعهد القلب أسوء قرار أخذته وزيرة الصحة اللي أشك أصلا إن كانت فاهمة وعارفة ومدركة الراجل ده بيعمل ايه في معهد القلب وبذل مجهود قد إيه لتطوير المنظومة وخدمة الغلابة".

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أنهت تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومى، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرًا لتقصيره فى مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلاً عنه.

وأكد متحدث وزارة الصحة، في بيان له، أن قرار وزيرة الصحة جاء بعد مذكرة عرضت عليها من الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشؤون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عددًا من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومي.