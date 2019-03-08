رياضة | عاجل.. الكشف عن موعد تعيين مورينيو مدربا للريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن موعد تعيين مورينيو مدربا للريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير أجنبية، عن موعد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً لنادي ريال مدريد خلفاً للمدرب سانتياجو سولاري وذلك بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة "ميدياسيت"، إن مورينيو سيكون مدرباً لريال مدريد يوم الإثنين القادم، ويتواجد حالياً خورخي مينديز وكيل المدرب البرتغالي في مدريد للجلوس على الطاولة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وأوضحت الشبكة أن بيريز تواصل مع زيدان لكنه رفض العودة إلا في بداية الموسم المقبل وتم طرح عدد من الأسماء مثل؛ راؤول وتشابي ألونسو لكن تم رفضها حالياً فالوضع سيء في الفريق ويحتاج لمدرب لديه خبرة كبيرة.

يذكر أن البرتغالي قد سبق وتولى تدريب ريال مدريد في الفترة من مايو 2010 حتى يونيو 2013، وقاد الفريق في 178 مباراة (128 فوز، 28 تعادل، 22 خسارة).