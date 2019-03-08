رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم مورينيو في 3 مواسم مع ريال مدريد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم مورينيو في 3 مواسم مع ريال مدريد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، خلال الساعات الماضية أن البرتغالي جوزيه مورينيو يقترب بشدة من القيادة الفنية لنادي ريال مدريد خلفاً لسانتياجو برنابيو الذي سيكون خارج البرنابيو بعد السقوط أمام أياكس بالشامبيونزليج الأوروبي.

أصبح نادي ريال مدريد مصدر قلق لدى المدريديستا بعد الموسم الكارثي والخروج من بطولتي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا والخسارة من برشلونة مرتين متتاليتين والظهور بمستوى غير معهود من نجوم الأبيض.

فشل نادي ريال مدريد في تقديم موسم جيد وذلك بعد رحيل الثنائي المؤثر كريستيانو رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان وبالإضافة إلى انخفاض مستوى جميع اللاعبين.

وفيما يلي نرصد لكم أرقام البرتغالي مورينيو خلال فترته السابقة مع ريال مدريد:

- البرتغالي تولى تدريب ريال مدريد في الفترة من مايو 2010 حتى يونيو 2013

- قاد مورينيو ريال مدريد في 178 مباراة (128 فوز، 28 تعادل، 22 خسارة)(سجل 476 بينما استقبل 171)

- حقق الدوري الإسباني مرة واحدة موسم 2011–12 وكأس ملك إسبانيا موسم 2010–11 وكأس السوبر الإسباني في عام 2012