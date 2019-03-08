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رياضة | راديو مدريد يؤكدها: مورينيو مدربا للفريق الملكي

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أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن البرتغالي جوزيه مورينيو بات قريبا من خلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري في منصب المدير الفني في .

 

وكشف راديو مدينة مدريد بأنه سيتم غدًا الإعلان عن إقالة سولاري وتعيين مورينيو مدرباً للفريق.

 

يذكر أن ريال مدريد يمر هذا الموسم بفترة سيئة للغاية وتثير قلق جماهيره حتى الآن، حيث يحتل المركز الثالث في بفارق 12 نقطة عن غريمه المتصدر، كما أن الملكي ودع بطولته المفضلة من دور الستة عشر من البطولة على يد آياكس أمستردام الهولندي.

 

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