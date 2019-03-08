رياضة | راديو مدريد يؤكدها: مورينيو مدربا للفريق الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راديو مدريد يؤكدها: مورينيو مدربا للفريق الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن البرتغالي جوزيه مورينيو بات قريبا من خلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري في منصب المدير الفني في ريال مدريد.

وكشف راديو مدينة مدريد بأنه سيتم غدًا الإعلان عن إقالة سولاري وتعيين مورينيو مدرباً للفريق.

يذكر أن ريال مدريد يمر هذا الموسم بفترة سيئة للغاية وتثير قلق جماهيره حتى الآن، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر، كما أن الملكي ودع بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر من البطولة على يد آياكس أمستردام الهولندي.