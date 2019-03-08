رياضة | برنابيو ديجيتال : مورينيو مدربا لريال مدريد والإعلان خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنابيو ديجيتال : مورينيو مدربا لريال مدريد والإعلان خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد برنامج ‏برنابيو ديجيتال الإسباني، إن الجميع في ريال مدريد يؤكد أن النادي سيعلن عودة مورينيو الليلة، وحسب جميع المسئولين فإن إقالة سولاري أصبحت مسألة وقت.

الخبر أعلن من قبل الصحفي خوانما كويتو في Telemadrid، فإن مورينيو سيصبح مسؤولًا رسميًا الليلة، وإن الحبال مشدودة منذ عدة ساعات ترقب لعودة مورينيو لمنزله بين أعوام 2010 / 2013.

وكان من المقرر اتخاذ القرار في الاجتماع الذي عقده بعد ظهر اليوم من قبل فلورنتينو بيريز وخوسيه أنجيل سانشيز، وأما بالنسبة للمدرب البرتغالي، فإن تليجراف البريطانية أكدت عودته بنسبة 100 ٪ للملكي.

‏ولكن صحيفة الاس تشير إلى أن سولاري سيستمر حتى يوم الاثنين، ومن ناحية أخرى كما كشفت صحيفة الاس، فإن سولاري سيقود ريال مدريد ضد بلد الوليد، ويوم الاثنين (بغض النظر عن النتيجة المحصودة في زوريلا) سيقرر مستقبله.