رياضة | راموس يعنف إيسكو .. وهذا رد فعل الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يعنف إيسكو .. وهذا رد فعل الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية، عن تعنيف قائد ريال مدريد سيرخيو راموس لزميله في الفريق إيسكو بسبب أزمته الأخيرة مع المدرب سولاري.

وذكر راديو "كادينا كوبي" الإسباني، أن سيرخيو راموس قد إنتقد إيسكو وقال له "كان يجب عليك أن تحترم قرارات هذا النادي".

ووفقاً للراديو الإسباني، فأن إيسكو قدم اعتذاره واعترف بأنهُ كان غاضباً من تصرفات سولاري تجاهه، لكنه يعلم أن هذا الحدث لا يجب أن يؤثر على الفريق.

وتتجه إدارة نادي ريال مدريد لإقالة سولاري من تدريب ريال مدريد وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو وذلك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.