رياضة | علاء شعبان : الفوز على تلا وضعنا في المنافسة على الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء شعبان : الفوز على تلا وضعنا في المنافسة على الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب علاء شعبان صانع ألعاب فريق بلدية المحلة، عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب فريق مركز شباب تلا، ودخول البلدية لدائرة المنافسة بقوة على التأهل للدوري الممتاز.

وقال شعبان في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الرياضي": "الفوز على تلا، وتعادل طنطا مع الأوليمبي، قلّص فارق النقاط معه إلى نقطتين فقط، وهو ما جعل البلدية يتواجد بقوة في المنافسة على الصدارة".

وسجل شعبان هدفين في مرمى الفريق التلاوي خلال فوز البلدية بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز اللاعب الهدفين الأول من ضربة رأس، والثاني من إنفراد بالحارس، ليرفع رصيده التهديفي إلى 4 أهداف هذا الموسم، حيث سبق له التسجيل في مبارتي سيدي سالم بالجولة الأولى، وفاركو بالجولة السادسة عشر.