رياضة | عاجل.. رونالدينيو يظهر في أغنية جديدة لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رونالدينيو يظهر في أغنية جديدة لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الموقع الرسمي لنادي بيراميدز عبر الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" أغنية جديدة للفريق، حيث تواجد جميع لاعبي الفريق في كليب الأغنية الجديدة.

وظهر النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق خلال الأغنية الجديدة، والتي تحمل كلماتها اسم النادي "بيراميدز" بشكل حماسي للاعبين.

ويسعى مسئولو نادي بيراميدز لتحفيز اللاعبين في الفترة المقبلة، من أجل تحقيق الانتصارات والمواصلة في الضغط على نادي الزمالك متصدر البطولة.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.