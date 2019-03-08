رياضة | راموس يتخذ قراره النهائي في حال تولي مورينيو قيادة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يتخذ قراره النهائي في حال تولي مورينيو قيادة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرحل عن صفوف المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال تولي البرتغالي جوزيه مورينيو المسئولية الفنية للفريق الملكي.

وشهدت فترة مورينيو الأولى مع ريال مدريد عدة مشاكل مع قائد الفريق الملكي راموس.

وأشارت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية إلى أن سيرجيو راموس أبلغ بعض المقربين إليه بأنه في حال قدوم جوزيه مورينيو لقيادة ريال مدريد فإنه سيرحل عن النادي في الصيف المقبل.