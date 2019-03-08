رياضة | عاجل.. مورينيو يطير إلى إسبانيا لقيادة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مورينيو يطير إلى إسبانيا لقيادة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، يتجه حاليًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد للاتفاق على تولي مسؤولية القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني.

وقال الصحفي الإسباني "خوان جيرادو" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" جوزيه مورينيو يطير بالفعل إلى مدريد، غدًا يمكن أن يعلن عن تعيين المدرب البرتغالي مديرا فنيا لريال مدريد".

وكان عدة صحفيين إسبان بالإضافة إلى قناة "تيلي مدريد" أكدوا بأن جوزيه مورينيو سيتولي تدريب الفريق الملكي.