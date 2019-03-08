رياضة | صحفي يفجرها: لا توجد مفاوضات مع مورينيو وهذا هو اسم مدرب الملكي القادم!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي يفجرها: لا توجد مفاوضات مع مورينيو وهذا هو اسم مدرب الملكي القادم! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الموثوق توماس جونزاليس حقيقة دخول نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في مفاوضات مع البرتغالي جوزيه مورينيو لخلافة المدرب سانتياجو سولاري.

وقال الصحفي توماس جونزاليس مارتين لشبكة ABC الأمريكية إن البرتغالي جوزيه مورينيو أقرب أم زيدان؟ أن الفرنسي زيدان متقدم على مورينيو حاليًا، وهم لم يتواصلوا مع مورينيو.

وتلقت جماهير الريال صدمة قوية بعد الخسارة من أياكس بأربعة أهداف مقابل هدف بإياب دور الـ16 والخروج من دوري أبطال أوروبا بمستوى وظهور غير جيد ولا يليق بالأبيض، وخرج الفريق أيضاً من كأس الملك وفقد الأمل في حصد الليجا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرار بيريز النهائي بشأن سولاري بعد الهزائم المتتالية، فقد اتخذ رئيس النادي قراره النهائي برحيل المدرب والتعاقد مع صفقات قوية في الميركاتو الصيفي المقبل.